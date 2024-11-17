Мать и дочь погибли из-за отравления газом в квартире в Ногинске

Жительница Ногинска и ее 14-летняя дочь скончались из-за отравления газом в квартире. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по Московской области.

«В одной из квартир в городе Ногинске обнаружены тела женщины и ее 14-летней дочери с признаками отравления газом», — заявили в ведомстве.

На место прибыли криминалисты, следователи и газовщики. Они проверят исправность вентиляции и работу газового оборудования.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Казани мужчина сварился заживо из-за прорыва трубы с горячей водой в его квартире. Дочь погибшего обратилась в приемную главы СК Александра Бастрыкина, обвинив сотрудников управляющей компании в халатности, повлекшей гибель отца.