Мать и дочь осудят за ложный донос в Пензенской области

В Пачелмском районе Пензенской области местная жительница обратилась в полицию с жалобой на угрозу убийством со стороны своего сожителя. Позже выяснилось, что показания заявительницы и ее матери, подтверждающей информацию, были ложными, написала «Пенза-пресс» .

Как пояснили в УМВД региона, женщина хотела напугать своего сожителя, 59-летнего мужчину, сделав вымышленное заявление о том, что он угрожает ее жизни. Причиной стала бытовая ссора, возникшая на почве употребления алкоголя. Мать заявительницы также подтвердила ложную информацию, усиливая впечатление серьезности ситуации.

По факту заведомо ложного доноса возбуждено два уголовных дела. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность, предусматривающая наказание до двух лет лишения свободы.