Мать и четырехлетний ребенок стали жертвами пожара в Саратовской области
Смертельный пожар произошел в Хвалынском районе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя охватило частный дом в селе Ивановка. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела 20-летней женщины и ее четырехлетнего ребенка.
Спастись удалось сожителю погибшей, который также эвакуировал двухлетнюю девочку. На месте потребовалась помощь медиков. Правоохранители организовали проверку.
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