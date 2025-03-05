Мать и четырехлетний ребенок стали жертвами пожара в Саратовской области

Смертельный пожар произошел в Хвалынском районе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило частный дом в селе Ивановка. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела 20-летней женщины и ее четырехлетнего ребенка.

Спастись удалось сожителю погибшей, который также эвакуировал двухлетнюю девочку. На месте потребовалась помощь медиков. Правоохранители организовали проверку.

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