Мать и четырехлетний ребенок стали жертвами пожара в Саратовской области

Смертельный пожар произошел в Хвалынском районе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило частный дом в селе Ивановка. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела 20-летней женщины и ее четырехлетнего ребенка.

Спастись удалось сожителю погибшей, который также эвакуировал двухлетнюю девочку. На месте потребовалась помощь медиков. Правоохранители организовали проверку.