Мать двоих детей из ХМАО убила ревнивого сожителя, защищаясь от него
Югорский районный суд вынес приговор матери двоих детей, обвиняемой в убийстве сожителя в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на базу данных инстанции.
Установлено, что мужчина пытался задушить женщину в порыве ревности. Тогда она схватила нож и ударила нападавшего в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Обвиняемой назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что она превысила пределы самообороны.
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