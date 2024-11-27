Мать двоих детей из ХМАО убила ревнивого сожителя, защищаясь от него

Югорский районный суд вынес приговор матери двоих детей, обвиняемой в убийстве сожителя в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на базу данных инстанции.

Установлено, что мужчина пытался задушить женщину в порыве ревности. Тогда она схватила нож и ударила нападавшего в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Обвиняемой назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что она превысила пределы самообороны.