Мастер участка отделался условным сроком за гибель рабочего в Пермском крае
В поселке Зюкайка в июле этого года рабочий погиб, когда при кладке трубы сошел грунт. Виновным в этом признали мастера участка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судов Пермского края.
Слесарь, стоявший на краю прорытой траншеи, упал в нее, и его придавило пластами грунта. От полученных травм рабочий скончался на месте.
Мастера участка признали виновным в случившемся и осудили на полтора года условно.
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