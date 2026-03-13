Массовое ДТП унесло жизнь пожилого мужчины на трассе «Сортавала»

Утром в пятницу, 13 марта, около 7:48 на 296-м километре автодороги «Сортавала» произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил сайт Karelinform.ru со ссылкой на представителей ГУ МВД России по Республике Карелия.
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель Chevrolet Niva, потерявший управление и столкнувшийся с машиной Renault. Следовавшая позади Mitsubishi Outlander смогла уклониться от удара, избежав тяжелых последствий.
В результате трагедии погиб 71-летний пассажир автомобиля Renault, остальных пострадавших госпитализировали. Среди них также оказалась 13-летняя девочка. Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего.
