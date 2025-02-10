Массовое ДТП с участием трех машин случилось в Нижнем Новгороде

В ночь на 9 февраля в Нижнем Новгороде на улице Варварской произошло ДТП с участием трех машин. Иномарка врезалась в здание Театрального училища, передает «Время Н» .

По предварительной информации, водитель Lada Granta не уступил дорогу BMW, что привело к столкновению. После удара отечественная легковушка задела еще и Mercedes. В результате потери управления водитель BMW въехал в здание Театрального училища.