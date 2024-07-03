Массовое ДТП с участием фуры произошло в Свердловской области

Авария с участием фуры и двух легковых автомобилей произошла накануне на 67-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Водитель Renault Duster выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с тягачом Foton Auman. Далее в ДТП попал Nissan Tino, который следовал за фурой.

В аварии пострадали 60-летний водитель автомобиля Renault Duster и его 11-летний пассажир. Также медики оказали помощь 30-летнему водителю автомобиля Nissan Tino. У водителя фуры травм не зафиксировали.

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