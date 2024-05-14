Массовое ДТП с участием четырех машин произошло в Челябинске | 360°

14 мая 2024, 13:01
Массовое ДТП с участием четырех машин произошло в Челябинске
Сразу несколько легковых автомобилей столкнулись на дороге по улице Дарвина в Челябинске утром 14 мая. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.
По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили Lada Vesta, Hyundai Getz, Ford Mustang и ВАЗ-2110. В результате ДТП никто не пострадал.
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Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
ДТП
Челябинск
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