Массовое ДТП с тремя автомобилями произошло по вине водителя трамвая в Краснодаре

Женщина за рулем трамвая устроила массовую аварию в Краснодаре. Дорожное происшествие случилось в среду, 27 ноября, на улице Дмитриевская Дамба. Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на представителей городского УМВД России.

Полицейские предварительно установили, что водитель трамвая во время движения со стороны улицы Суворова по направлению к улице Максима Горького не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Hyundai.

От сильного удара иномарка врезалась в машину марки Renault, последняя наехала на Mercedes. В результате ДТП пострадавших нет.

Сейчас стражи порядка проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.