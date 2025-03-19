Массовое ДТП произошло на трассе Архангельск — Северодвинск, есть пострадавшие

Крупная автомобильная авария произошла на дороге Архангельск — Северодвинск. Из-за ДТП движение на трассе перекрыли, сообщил 360.ru очевидец.

«Сейчас сотрудники МЧС достают пострадавших из авто, движение полностью перекрыто», рассказал он.

По его словам, видимость на участке трассы М8 сейчас нулевая.

«Двоих точно на реанимации увезли. Еще три скорые прорвались», — отметил собеседник 360.ru.

Из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка, водители уже около часа ждут, когда появится возможность проехать место аварии.

«Думаю, очень большая пробка. Мы почти в начале. Час уже стою», — заявил 360.ru другой очевидец.

Ранее две машины столкнулис ь на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. ВАЗ-2114Ю за рулем которого был 34-летний мужчина, врезался в Lada Largus, когда пытался перестроиться в другой ряд. В результате на дороге возникла пробка.