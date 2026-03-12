Массовое ДТП на трассе в Тюменской области привело к образованию четырехкилометровой пробки

Утром в четверг, 12 марта, на федеральной трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, произошло массовое ДТП. Авария случилась на 152-м километре автодороги в Ярковском районе. Об этом сообщил сайт «Наш Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Тюменской области.
По предварительной информации ведомства, участниками ДТП стали шесть автомобилей, включая экипаж ДПС. Данные о пострадавших пока не поступали.
Из-за столкновения машин одна из полос, ведущая в сторону ХМАО, оказалась перекрыта для проезда. В результате образовалась пробка длинною в четыре километра.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте