Массовое ДТП автомобилей такси произошло на Ленинградском шоссе в Москве

Источник 360.ru: на Ленинградском шоссе в САО Москвы случилось ДТП с 8 машинами

Утром 22 мая на Ленинградском шоссе столкнулись восемь автомобилей, в том числе пять машин такси. Пострадал один человек, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в муниципальном округе Молжаниновский на севере Москвы. На 29-м километре Ленинградского шоссе перед поворотом на Шереметьево столкнулись восемь машин. Вызов в экстренные службы поступил в 05:44, сообщали о заблокированных.

К месту происшествия выехали полиция, скорая помощь и спасатели. Информация о ДТП подтвердилась. Пять столкнувшихся машин из восьми оказались автомобилями такси. По предварительным данным, пострадала одна девушка. После осмотра медиками она отказалась от госпитализации.

На Ленинградском шоссе образовалась пробка, перекрыли две полосы из трех в направлении аэропорта. Дептранс Москвы сообщил, что движение затруднено в сторону Московской области.

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