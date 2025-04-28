Массовая авария в Челябинской области унесла жизни двух человек
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на трассе Сатка — Бакал в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, водитель УАЗ «Патриот» не убедился в безопасности маневра при обгоне и столкнулся с машиной LADA Kalina. Впоследствии внедорожник отбросило на другой автомобиль.
Смертельные травмы получили водитель и пассажир второй легковушки. Еще несколько человек пострадали. Организована проверка.
Овчинский: более 600 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве
Больная раком девушка рассказала о неочевидных симптомах болезни
МВД подготовило реформу предоставления убежища в России
Фестиваль с выставкой ретроавтомобилей пройдет в Подольске 1 мая
Жители Патриарших прудов попросили Собянина спасти их от самокатчиков
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Есть пострадавшие
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте