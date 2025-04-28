Массовая авария в Челябинской области унесла жизни двух человек

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на трассе Сатка — Бакал в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель УАЗ «Патриот» не убедился в безопасности маневра при обгоне и столкнулся с машиной LADA Kalina. Впоследствии внедорожник отбросило на другой автомобиль.

Смертельные травмы получили водитель и пассажир второй легковушки. Еще несколько человек пострадали. Организована проверка.