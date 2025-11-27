Массовая авария унесла жизнь 84-летнего водителя легковушки в Пензенской области
Массовая авария с трагическими последствиями произошла в Пензенском районе. Подробности сообщил сайт «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
Согласно информации ведомства, на 412-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов столкнулись ВАЗ-21154, тягач Mercedes и большегруз Iveco с полуприцепом.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 84-летний водитель отечественной легковушки. Его 75-летней пассажирке потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте