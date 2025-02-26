Массовая авария с троллейбусом спровоцировала пробку в центре Челябинска

Массовая авария с участием общественного транспорта стала причиной серьезной пробки в центре Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на Алом поле. По информации ведомства, автомобиль BMW столкнулся с «Газелью» при попытке проехать на красный сигнал светофора. От удара фургон отбросило в троллейбус.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Организована проверка.