Массовая авария с троллейбусом спровоцировала пробку в центре Челябинска
Массовая авария с участием общественного транспорта стала причиной серьезной пробки в центре Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Происшествие случилось на Алом поле. По информации ведомства, автомобиль BMW столкнулся с «Газелью» при попытке проехать на красный сигнал светофора. От удара фургон отбросило в троллейбус.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Организована проверка.
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