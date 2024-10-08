Массовая авария произошла на перекрестке в Петрозаводске

В Петрозаводске произошла массова авария на перекрестке, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщил karelinform.ru со ссылкой на ГИБДД Карелии.

Авария случилась на пересечении улицы Муезерской и Западного переулка. Там столкнулись Opel, Toyota Chevrolet. В результате столкновения трех авто пострадали два человека. Их доставили в больницу, по факту аварии начали проверку.

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