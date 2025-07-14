Массовая авария на трассе в Пензенской области унесла жизни двух человек

Смертельная авария произошла в Спасском районе Пензенской области. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, на трассе М-5 «Урал» столкнулись легковушки Kia, Nissan, Haval, а также большегруз Scania.

Смертельные травмы получили 58-летний водитель одной из иномарок и его пассажирка 55 лет. Еще одному человеку потребовалась госпитализация. Проводится проверка.