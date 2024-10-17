Машины с поддельными номерами обнаружили при задержании водителя-беглеца в Ленобласти

Правоохранители обнаружили липовую «автомобильную ферму» при задержании 19-летнего водителя, который пытался скрыться от полиции. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Автомобилиста, управлявшего ВАЗ-2110 без прав, нашли на территории домовладения в деревне Верхние Осельки. Там же стражи порядка заметили 10 машин с поддельными номерами.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Транспортные средства отправили на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.