Машины Hyundai и Lada попали в ДТП в Кировском районе Петербурга

Вечером 9 марта на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек произошло ДТП. По информации 78.ru , столкнулись автомобили Hyundai и Lada.

В результате аварии машины оказались на тротуаре, повредив при этом ограждение дороги. Автомобиль Hyundai получил серьезные повреждения передней части кузова, а у отечественного седана пострадала задняя часть, написал Piter.TV.

На место происшествия быстро прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели пострадавших, но участники ДТП решили отказаться от дальнейшей медицинской помощи.