Машину пытались подорвать бомбой во Владивостоке
Прокуратура: под иномаркой жителя Владивостока сдетонировала взрывчатка
Под машину жителя Владивостока неизвестный подложил бомбу. После случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что днем 23 мая на Русской улице водитель Nissan X-trail заметил под бампером неизвестный предмет. Мужчина сбил его ногой, после чего произошел взрыв. Кузов арендованного авто получил повреждения.
«Прокуратура Советского района поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство во Владивостоке», — уточнили в надзором ведомстве.
По данным Telegram-канала Svodka25, предметом, который мужчина пнул, был камень. А странный объект с проводом он заметил со стороны водительского сиденья.
Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты.