Машинисту в Челябинске вынесли приговор за смертельный наезд на напарника
В Челябинске осудили 37-летнего машиниста поезда, который насмерть задавил напарника. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Происшествие случилось в ноябре 2022 года. Машинист не убедился, что на путях нет людей и начал движение. Он не заметил напарника и задавил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Машиниста осудили на два года условно. Кроме того, ему на два года запретили управлять поездами.
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