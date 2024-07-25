Машинисту в Челябинске вынесли приговор за смертельный наезд на напарника

В Челябинске осудили 37-летнего машиниста поезда, который насмерть задавил напарника. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Происшествие случилось в ноябре 2022 года. Машинист не убедился, что на путях нет людей и начал движение. Он не заметил напарника и задавил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Машиниста осудили на два года условно. Кроме того, ему на два года запретили управлять поездами.