Машинист предстанет перед судом за пьяное ДТП с участием поездов в Челябинской области

В Челябинской области уголовное дело, возбужденное в отношении машиниста, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в ДТП на железной дороге, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального следственного управления на транспорте СКР.
Происшествие случилось на станции Бердяуш Саткинского района. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение составов.
Тепловоз и 14 вагонов сошли с рельсов. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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