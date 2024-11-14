Машинист предстанет перед судом за пьяное ДТП с участием поездов в Челябинской области

В Челябинской области уголовное дело, возбужденное в отношении машиниста, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в ДТП на железной дороге, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального следственного управления на транспорте СКР.

Происшествие случилось на станции Бердяуш Саткинского района. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение составов.

Тепловоз и 14 вагонов сошли с рельсов. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.