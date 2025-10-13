Машинист бульдозера насмерть сбил геолога на раскопках в Свердловской области

В городе Невьянск Свердловской области произошла трагедия: машинист бульдозера, перемещая груз, насмерть сбил 63-летнего геолога. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, водитель спецтехники нарушил правила безопасности при проведении горных работ. Он не убедился в безопасности маневра и наехал на участника раскопок. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.