Машина скорой помощи попала в ДТП в Нижегородской области

В Дзержинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Клюквина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и автобуса ПАЗ. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась утром 13 марта. По предварительно информации, скорая выехала на перекресток, несмотря на красный сигнал светофора. У машины были включены спецсигналы и проблесковые маячки. Транспортное средство столкнулось с автобусом, который ехал на зеленый свет.
Фельдшер получила травмы и была доставлена в больницу. В автобусе пассажиров в момент аварии не было.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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