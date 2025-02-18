Машина скорой помощи насмерть сбила мужчину в Тюмени

Смертельная авария с участием машины скорой помощи произошла в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на управление ГАИ региона.

Согласно данным ведомства, бригада медиков направлялась на экстренный вызов. Водитель рассказал, что проблесковые маячки и звуковой сигнал были включены.

«В районе дома № 9 на улице Пермякова перед машиной неожиданно появился пешеход. Избежать столкновения не удалось», — добавили в ГАИ.

Бригада начала проводить реанимационные действия, однако спасти 55-летнего пострадавшего не удалось. Прокуратура организовала проверку.