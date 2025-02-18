Машина скорой помощи насмерть сбила мужчину в Тюмени
Смертельная авария с участием машины скорой помощи произошла в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на управление ГАИ региона.
Согласно данным ведомства, бригада медиков направлялась на экстренный вызов. Водитель рассказал, что проблесковые маячки и звуковой сигнал были включены.
«В районе дома № 9 на улице Пермякова перед машиной неожиданно появился пешеход. Избежать столкновения не удалось», — добавили в ГАИ.
Бригада начала проводить реанимационные действия, однако спасти 55-летнего пострадавшего не удалось. Прокуратура организовала проверку.
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