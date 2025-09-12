Машина скорой помощи и иномарка столкнулись в Нижнем Новгороде
Дорожная авария с участием машины скорой помощи произошла возле станции «Варя» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, водитель на KIA двигался со стороны улицы 50-летия Победы в сторону Сормовского шоссе, где и столкнулся с санитарным транспортом.
В результате автомобиль медиков перевернулся. Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.
