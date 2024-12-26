Машина сбила мужчину на трассе М-7 в Нижегородской области

Пешеход погиб под колесами автомобиля на одной из трасс в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария произошла на 401 километре автодороги Москва — Уфа. 40-летний водитель сбил пешехода, который внезапно оказался на проезжей части.

Личность погибшего пока не установлена, на вид мужчине было 45–50 лет. Он скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства случившегося выясняются.