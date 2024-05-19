Машина картинга сбила мужчину в Измайлове, он потерял сознание | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 21:00 Машина картинга сбила мужчину в Измайлове, он потерял сознание Источник 360.ru: машина картинга на стадионе в Измайлове сбила мужчину РИА «Новости»

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Машина картинга сбила мужчину, он потерял сознание. ЧП произошло на стадионе в Измайлове, сообщил 360.ru источник.

По словам собеседника, пострадавший потерял сознание, у него изо рта идет кровь. Предварительно, мужчина получил травму головы.

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В середине марта нетрезвый 16-летний призер чемпионата России по картингу попал в ДТП на Mercedes отца. Школьник хотел покататься по московским улицам, но не справился с управлением.

В ноябре прошлого года катание на картинге привело к травме — школьница не справилась с управлением и врезалась в тренера. ЧП произошло в Клину, девочка получила травму позвоночника.