Маршрутка спровоцировала массовое ДТП в Красноярске

Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №99, стал виновником массового столкновения автомобилей в Красноярске. Авария произошла в районе дома №40 на улице Ладо Кецховели. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» со ссылкой на представителей городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, водителем автобуса оказался 26-летний мужчина. Сначала маршрутка столкнулась с «Газелью», после чего «Газель» врезалась в иномарку Mazda, а автобус — в три припаркованных поблизости автомобиля.
Среди пострадавших — пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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