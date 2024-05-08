Маршрутка с пассажирами загорелась в Новосибирске | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 09:04 Маршрутка с пассажирами загорелась в Новосибирске РИА «Новости»

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В Новосибирске загорелось маршрутное такси. В этом время в транспорте находились пассажиры. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

ЧП произошло в Первомайском районе на Бердском шоссе.

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«По оперативной информации, из транспорта самостоятельно эвакуировались 14 пассажиров и водитель», — указали в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. Прибывшие на место спасатели потушили огонь за пять минут. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Еще один пожар произошел 8 мая. В ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья загорелся арочный склад зерна. Огонь охватил 900 «квадратов».

Пожар уничтожил около 380 тонн зерна. Прибывшие на место спасатели ликвидировать открытое возгорание. Специалисты проводят проливку конструкций. В тушении огня задействовали 17 пожарных, спецтехника и две автоцистерны.