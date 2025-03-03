Маршрутка и легковой атомобиль столкнулись в Капотне на МКАД

Легковой автомобиль Geely и маршрутный автобус столкнулись на 16-м километре МКАД в районе Капотня в Москве. Источник 360.ru сообщил, что авария произошла на внещней чтороне автодороги.

Пассажира легкового автомобиля и водителя автобуса осмотрели сотрудники скорой помощи. На момент ДТП в автобусе нахрдился один пассажир, он не пострадал.

Две полосы по внешней стороне МКАД перекрыли. Маршрутный автобус двигался в сторону метро Некрасовка.

В Подмосковье водитель легкового автомобиля не справился с управлением на трассе Жегалово-Загорянский-Оболдино и вылетел на встречку. Машина съехала в кювет и столкнулась с кирпичным столбом около частного дома. Пострадали трое несовершеннолетних пассажиров и водитель.