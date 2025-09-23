Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Академическом мосту в Иркутске

Маршрутка Ford Transit попала в крупное ДТП с BMW и Toyota Caldina на Академическом мосту в Иркутске. Видео с места происшествия опубликовала в Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

Микроавтобус ехал по маршруту № 442 Центральный район — СНТ «Изумруд». После столкновения Ford перевернулся на бок.

«По имеющимся сведениям, медицинская помощь понадобилась семи пассажирам общественного транспортного средства и одному пассажиру BMW», — уточнили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия сейчас продолжают работать экстренные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожного происшествия, опрашивают водителей и очевидцев.