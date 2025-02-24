Маломерное судно затонуло у причала в Новороссийске

Маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», принадлежащее институту океанологии имени Ширшова, затонуло в акватории порта Новороссийска. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительной информации, причиной аварии стало обледенение, из-за которого судно потеряло остойчивость. Никто не пострадал, топливо по акватории не разлилось.

Судовладелец в ближайшее время установит боновые заграждения и подготовит его подъем на поверхность.

Ранее на Пхукете потерпела крушение лодка с российскими туристами. В момент аварии на ее борту находились 27 человек, в том числе трое детей, никто из них не погиб. По словам пассажиров, экипаж не смог отправиться вовремя и, чтобы наверстать, гнал на полной скорости через сильные волны.

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