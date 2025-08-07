«Мало кто выдержит»: жители Махачкалы вышли на митинг из-за проблем с подачей света и воды

Около 100 жителей микрорайона Редукторный в Махачкале вышли на стихийный митинг и перекрыли дорогу из-за регулярных отключений света и воды. Своими эмоциями горожане поделились с 360.ru.

«Люди просто уже не выдержали: в такую аномальную жару без света каждый день, продукты портятся от такой жары, техника выходит из строя из-за постоянных перепадов напряжения. Мало кто выдержит такое», — рассказал один из местных жителей.

При этом, по его словам, подобная ситуация складывается уже не первый год: городские власти обещали провести масштабные работы, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение, но не сдержали слова.

«Представьте ситуацию, когда ты возвращаешься с работы домой уставший, а у тебя дома ни воды, ни света, ни газа — и замученная жена с маленькими детьми. Кушать не приготовить, в туалет тоже не сходить», — пожаловался другой махачкалинец.

Он отметил, что все обращения в федеральные органы пересылают в управления по Дагестану, где людям дают отписки.

Еще один житель рассказал, что его дядя и двоюродный брат воюют в зоне СВО, но даже там, по их признанию, ситуация с водой и электричеством не такая тяжелая. Многочисленные негативные отзывы на компанию «Махачкалаводоканал» не дают результата.

В администрации Ленинского района сообщили, что понимают недовольство жителей, но призвали их не создавать угрозу безопасности себе и другим горожанам и не выходить на проезжую часть.

Начальник по управлению микрорайона Редукторный сообщил 360.ru, что не уполномочен давать официальные комментарии без разрешения руководства. В компании «Дагэнерго» не взяли трубку.