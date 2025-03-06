Маленький мальчик, оставшийся один дома, стал жертвой пожара под Хабаровском
Пожар в рабочем поселке Мухен Хабаровского края унес жизнь маленького ребенка. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, при ликвидации возгорания в квартире дома спасатели обнаружили тело мальчика 2023 года рождения. В момент пожара он находился дома один.
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