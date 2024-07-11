Маленькая девочка пострадала при падении в фонтан в Петергофе
В Петергофе четырехлетняя девочка получила травмы, упав с перил фонтана. Об этом сообщили СМИ.
Ребенок упал с высоты около метра. Девочка сильно ударилась головой, у нее на лбу — ушиб. Пострадавшую осмотрели врачи, ее состояние оценили как удовлетворительное и отправили на амбулаторное лечение.
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