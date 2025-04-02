Мальчик в Приморье воткнул ручку в глаз однокласснице на уроке

В Приморье мальчик воткнул ручку в глаз однокласснице во время урока. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по Приморскому краю.

Происшествие случилось в школе села Веденка.

«Между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и халатности. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и занимаются расследованием.

Мама пострадавшей ученицы рассказала в беседе с RT, что мальчик неоднократно обижал дочь. За неделю до происшествия девочка вернулась домой со школы заплаканная — одноклассник обматерил ее. В итоге с агрессором поговорили, но беседа не помогла.

«Вчера он толкнул свою парту на нее. Дочь сидит впереди. Она упала, просила его не делать так. Хотела дать ему леща, но он ударил кулаком, в котором сжимал ручку, в область глаза», — рассказала женщина.

По ее словам, ручку вытащили. Около глаза остались осколки. Врачи собрали консилиум, вероятно, маленькую пациентку придется перевозить на лечение в Москву.

Ранее учительница младших классов в школе Нарткала ворвалась на урок в соседний кабинет и избила одного из учеников. Школьник мешал ей вести занятие. Сначала женщина пыталась успокоить детей, но уговоры не помогли. Тогда она разозлилась, подошла к одному из ребят и ударила его по лицу.