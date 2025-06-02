Мальчик умер во время тихого часа в детсаду в Новгородской области

Во время тихого часа в детском саду в городе Боровичи умер мальчик. Началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Новгородской области.

«По предварительным данным, во время дневного сна мальчик, 2018 года рождения, почувствовал себя плохо. Сотрудники детского сада сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка», — сообщило ведомство.

Следственная группа осмотрела место происшествия и допросила сотрудников. Исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Андрей Степанович взял проведение доследственной проверки под контроль.

Умер воспитанник детсада при средней общеобразовательной школе № 8 с углубленным изучением математики и английского языка, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Надзорное ведомство оценит своевременность оказания медпомощи и соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова пообещала оказать помощь семье мальчика.

Похожий случай произошел в ноябре 2024 года в Красногорске, сообщили «Известия». Воспитательница не смогла разбудить четырехлетнего мальчика после тихого часа.