Мальчик умер в Пермском крае, катаясь на тюбинге

В Кунгурском районе Пермского края мальчик умер, катаясь с друзьями на тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, накануне школьник пожаловался друзьям, что плохо себя чувствует, и упал. Ему вызвали скорую помощь, но мальчик к тому моменту уже умер. При этом он не получал никаких травм во время катания.

Следователи осмотрят место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы, после которых примут процессуальное решение.

Ранее жительница Казани погибла, катаясь на тюбинге. Сначала в полицию сообщили, что она врезалась в столб, но сотрудники ГИБДД не нашли следов крови и заподозрили неладное. Позже они выяснили, что погибшая привязала тюбинг к задней части автомобиля своей подруги и поехала по городу. Против женщины-водителя возбудили уголовное дело.