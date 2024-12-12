Мальчик с ДПЦ умер в Подмосковье, пока его пьяная бабушка спала на крыльце

Труп мальчика обнаружили в доме его бабушки в городском округе Шаховская. По факту случившегося организовали проверку, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«На теле ребенка установлены термические ожоги на плечах и голове», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также проконтролирует ход расследования уголовного дела.

По данным источника РЕН ТВ, восьмилетний мальчик страдал от ДЦП. Он умер, пока его пьяная бабушка спала на крыльце. Родственница должна была присмотреть за ребенком по просьбе матери. Предварительной причиной смерти мальчика назвали отравление угарным газом из печи.

Ранее тело 13-летнего подростка обнаружили рядом с компьютерным клубом в Ленинском районе Челябинска. По данным СК, ребенок отравился газом.