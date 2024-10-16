Мальчик на самокате погиб под колесами машины в Ижевске
В Ижевске произошло смертельное ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.
Авария произошла вчера вечером на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тарасова. Там водитель за рулем ВАЗ-2112 сбил девятилетнего мальчика на самокате. Ребенок погиб на месте. Проводится проверка.
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