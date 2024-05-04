МАК составил итоговый отчет по авиакатастрофе в Шереметьеве в 2019 году | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 10:56 МАК составил итоговый отчет по авиакатастрофе в Шереметьеве в 2019 году РИА «Новости»

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил работу над окончательным отчетом по катастрофе Superjet 100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево, случившейся в 2019 году. Его направят странам, участвовавшим в расследовании: Франции, Германии и США. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета.

В МАК напомнили, что проект итогового отчета был готов еще в мае 2023 года, однако в течение года с учетом позиции ПАО «Аэрофлот» комиссия провела дополнительные мероприятия, и документ дополнили. Сейчас его рассмотрели все члены комиссии, а представитель авиакомпании подписал проект «с особым мнением».

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Отчет переводят на английский язык для отправки в другие страны. Они обязаны подать комментарии к документу в течение 60 дней после его получения.

В результате авиакатастрофы, случившейся 5 мая 2019 года, погибли один член экипажа и 40 пассажиров.