МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье в 2021 году

МАК: Robinson R-44 разбился в Подмосковье в 2021 году из-за нехватки топлива

Причиной крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье в 2021 году стало закончившееся топливо. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет в итоговом отчете .

Частный вертолет разбился 3 октября 2021 года в 19:34 возле Лыткарина, при этом возгорания на борту не произошло, разрушений на земле не было. Командир экипажа и оба пассажира погибли.

Эксперты установили, что двигатель вертолета на момент падения был исправен, но выключился из-за выработки горючего. Способствующими факторами назвали негерметичность топливной системы и невнимательность пилота, не заметившего, что горючее кончилось — предположительно, из-за сильной усталости.

Ранее МАК сообщил, что вертолет Ми-8, потерпевший крушение 31 августа на Камчатке, мог разбиться из-за плохой погоды и неготовности экипажа летать в тумане. В катастрофе погибли все 19 пассажиров и три члена экипажа.