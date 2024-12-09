Магазинного вора приговорили к 1,5 года колонии в Салехарде

В Салехарде суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который обокрал сетевой магазин еще в сентябре 2024 года. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на окружную прокуратуру.

Злоумышленник похитил с прилавка местного магазина бутылку мартини, две упаковки сыра и одно пирожное, а затем спрятал товары под одеждой и вышел из торговой точки.

Мужчину признали виновным в краже и назначили ему наказание сроком 1,5 года в колонии строгого режима. Сообщается, что ранее салехардец уже имел судимость.