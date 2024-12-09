Магазинного вора приговорили к 1,5 года колонии в Салехарде
В Салехарде суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который обокрал сетевой магазин еще в сентябре 2024 года. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на окружную прокуратуру.
Злоумышленник похитил с прилавка местного магазина бутылку мартини, две упаковки сыра и одно пирожное, а затем спрятал товары под одеждой и вышел из торговой точки.
Мужчину признали виновным в краже и назначили ему наказание сроком 1,5 года в колонии строгого режима. Сообщается, что ранее салехардец уже имел судимость.
Богородская спортсменка стала призером фестиваля настольного тенниса
Более 40 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за 2 дня
В самарском лицее «Престиж» старшеклассник снял штаны и запрыгнул на школьника
Студенты Сергиево-Посадского колледжа заняли 1 место в спартакиаде
Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали на соревнованиях по лыжному двоеборью
Останина поддержала увеличение штрафов для тех, кто наживается на здоровье детей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте