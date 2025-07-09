Магазин загорелся на пляже в Ялте, очевидцы слышали взрывы

МЧС: в Ялте на пляже произошел пожар в одном из магазинов

На пляже в Ялте загорелся магазин, никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Крыму.

«В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, улица Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля. Проведена разведка. Пострадавших нет», — сообщили в министерстве.

Пожар вспыхнул в магазине на площади одного квадратного метра. Его быстро потушили до приезда МЧС.

Утром в среду в соцсетях сообщили о взрыве и пожаре в магазине на Приморском пляже Ялты.

«В Ялте на Приморском пляже взрыв в магазине. <… > Очевидцы сообщают, что это был прокат самокатов. Предварительно, пострадавших нет», — написал Telegram-канал «ЧП / Крым».

UPD: руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с происшествием на набережной Ялты.

Ранее спасатели потушили пожар в магазине пиротехники на Кубани. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. В соцсетях появился ролик с места пожара. На кадрах видно, как здание магазина охвачено пламенем, а над ним поднимается густой столб черного дыма.