Магазин загорелся на юге Москвы

Источник 360.ru: в Сумском проезде в Москве загорелся магазин

Фото: Медиасток.рф

Магазин с товарами по фиксированным ценам загорелся в Сумском проезде на юге Москвы утром 23 февраля. Об этом 360.ru сообщил источник.

Дым валил из подвала магазина. Как уточнил источник, огонь охватил один квадратный метр помещения.

Причины возгорания неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее строящееся 20-этажное здание загорелось на юге Москвы. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 16 рабочих. Возгорание началось на минус втором этаже в электрощитовой.

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