Магазин загорелся на юге Москвы

Магазин с товарами по фиксированным ценам загорелся в Сумском проезде на юге Москвы утром 23 февраля. Об этом 360.ru сообщил источник.
Дым валил из подвала магазина. Как уточнил источник, огонь охватил один квадратный метр помещения.
Причины возгорания неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее строящееся 20-этажное здание загорелось на юге Москвы. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 16 рабочих. Возгорание началось на минус втором этаже в электрощитовой.
Жителям Шатуры напомнили правила утилизации крупногабаритного мусора
Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с жителями деревни Данилово
360.ru снял видеоролик о героях Отечества из Истры в честь 23 Февраля
На Урале арестовали подозреваемых в издевательствах на девушками
Рябков раскрыл детали следующей встречи России и США
Встреча с ветеранами боевых действий прошла в школе № 2 в Котельниках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте