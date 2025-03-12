Лжестраховщики предстанут перед судом в Петербурге за обман на 7 млн рублей

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с полисами автострахования предстанут перед судом в Петербурге. Об этом сообщила «Мойка78».
По версии следствия, с лета 2022 года аферисты рассылали в Сети предложения оформить якобы страховой полис со скидкой. Клиенты вводили личные данные и переходили по ссылке, из-за чего на их устройства попадало вредоносное программное обеспечение.
Обвиняемым удалось обмануть 91 человека. Ущерб превысил семь миллионов рублей, добавил «ФедералПресс».
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