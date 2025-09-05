Ловил голубей и сворачивал им шеи. В Москве заметили школьника живодера

В Гольянове мальчик школьного возраста ловил в парке голубей и сворачивал им шеи. После этого ребенок бегал с мертвой птицей в руках и пугал прохожих, рассказала 360.ru очевидица Екатерина.

Женщина гуляла с подругой и детьми около пруда и заметила группу школьников, которые бегали за голубями. Еще один мальчик ходил по парку и размахивал мертвой птицей, хвастаясь, что он ее убил. В ответ на замечание от заявил, что «это просто голубь».

«Мы сказали, что так делать нельзя, но он никак не отреагировал. Сказал: „Вы что, снимаете?“ Мы ему ответили, что покажем видео его родителям. Он сказал, что мы их не найдем», — отметила собеседница 360.ru.

Москвичка обратила внимание, что в этом месте часто подкармливают голубей, поэтому они стали почти ручные. Она призвала обратить внимание на ситуацию с живодерством, чтобы пресечь подобные случаи.

«Сегодня птица, завтра он обидит котенка, какую-нибудь собачку, а потом, может быть, и до человека дойдет во взрослой жизни», — добавила женщина.

По ее словам, полиция установила личность мальчика.

«Сегодня мне уже позвонили из отдела по делам несовершеннолетних. Сказали, что мальчика нашли», — подчеркнула она.

Ранее во Владикавказе живодер разбил череп псу на глазах у детей в Центральном парке. Питомцу удалось выжить и сбежать, волонтеры нашли его под одной из каруселей и доставили к ветеринарам.