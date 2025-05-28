Лось стал участником дорожной аварии на трассе Уфа — Черкассы

Водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с лосем, который неожиданно выбежавшим на проезжую часть в Орджоникидзевском районе Уфы. Авария случилась в среду, 28 мая, на участке дороги Уфа — Черкассы. Об этом сайту mkset.ru сообщили сотрудники Госавтоинспекции Башкирии.

По данным полиции, иномарка получила значительные механические повреждения: разбито лобовое стекло, повреждена крыша. Однако водитель и пассажиры отделались испугом, тогда как животное погибло.

Инспекторы ГИБДД предупредили водителей о повышенной активности диких зверей вблизи дорог и посоветовали проявлять особую осторожность в вечернее и утреннее время суток.